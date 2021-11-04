В Никеле женщина пришла к подружке выпить и украла у нее деньги

Северянка украла у подруги деньги и телефон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России «Печенгский» с заявлением обратилась 58-летняя женщина, у которой пропало вещей на сумму свыше 28 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая следственно-оперативной группе, накануне к ней в гости заходила приятельница, вместе с которой они выпивали. Утром после ухода гостьи она обнаружила, что пропали мобильный телефон и 10 тысяч рублей.

- Приятельницу задержали. Женщина призналась, что воспользовалась беспомощным состоянием подруги и похитила ценное имущество, которое лежало на видном месте. Украденное она успела продать и потратить, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас с обвиняемой взята подписка о невыезде.

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