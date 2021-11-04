За сутки в Мурманской области 265 человек заболели коронавирусом

За последние сутки еще свыше 100 человек в Мурманской области заразились коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 ноября 2021 года, за последние сутки 265 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 80 057 человек, количество летальных исходов - 2357 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+142, всего 38156), Североморск (+26, всего 7003) и Кандалакшский район (+26, всего 5815).

Выздоровели 60 440 северян, на лечении остаются 17 260 пациентов.

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