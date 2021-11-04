В Мурманской области за год смертность от коронавируса выросла на 360%

В Мурманской области увеличивается количество смертей от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Активная вакцинация пытается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, однако статистика показывает неутешительные результаты.

Росстат сравнил число умерших в сентябре 2020 года и 2021-го. В исследовании учитывались случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

«КП»-Мурманск» на основе этих данных составила топ-10 регионов, где больше всего увеличилась смертность от ковида.

1. Республика Башкортостан (29800 %)

2. Калужская область (13150%)

3. Республика Мордовия (11800%)

4. Курская область (11525%)

5. Новгородская область (10100%)

6. Оренбургская область (9212%)

7. Пензенская область (8267%)

8. Псковская область (6950%)

9. Тюменская область без автономии (6586%)

10. Ленинградская область (4878%)

Мурманская область в списке далеко внизу, но значение не менее внушительное - 359,4 %. Это означает, что по сравнению с предыдущим сентябрем в настоящем году смертность от коронавируса в нашем регионе увеличилась в два с половиной раза. Для сравнения, в сентябре 2020 года в Заполярье умерли от COVID-19 64 человека, в этом сентябре - 230.

Чтобы снизить число заболевших коронавирусом в регионе, северян призывают активнее прививаться. Как стало известно недавно, в "красную зону" прошедшие полный курс вакцинации не попадают.

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