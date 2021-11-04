Житель Мурманска перевел лжеброкерам 1,3 миллиона рублей

Мужчина перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей, думая, что зарабатывает на акциях. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

52-летний житель Мурманска стал жертвой мошенников, которые предложили ему купить акции газодобывающей компании.

- Ему позвонил мужчина и представился брокером, он рассказал о способах заработка на финансовом рынке и предложил сотрудничество. Далее, в период с июля по ноябрь текущего года, общение велось в формате телефонных переговоров. Злоумышленник, используя такие предлоги, как открытие счета, внесение страховых взносов и инвестиционных вложений, завладел денежными средствами потерпевшего, причинив ему ущерб в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Всего мурманчанин перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей, а когда решил вывести деньги, которые "заработал" на акциях, то телефон лжеброкера оказался заблокированным.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы, если их найдут. Уже известно, что северянину звонили из Москвы, Московской и Воронежской областей.

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