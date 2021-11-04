В Мурманске на улице Аскольдовцев загорелась машина

Машину тушили 7 человек. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Утром 4 ноября в Мурманске у дома №3 на улице Аскольдовцев загорелась машина.

- Информация о возгорании поступила в 5.32 на пульт дежурной службы «01». В результате происшествия обгорела и оплавилась внутренняя обшивка, нарушено боковое остекление левой передней двери автомобиля, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

С огнем боролись 7 человек.

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