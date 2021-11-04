Завершены поиски пропавшей в Абхазии жительницы Мурманска

Мурманчанку искали почти месяц. Фото: "МурманСпас"

Почти месяц шли поиски 60-летней Ольги Гулиной из Мурманска. Северянка уехала на отдых в Абхазию в Новый Афон и с 7 октября не выходила на связь с родными.

Сейчас поисковый отряд "МурманСпас" сообщил, что поиски завершены - Ольгу нашли живой. Подробности пока не сообщаются.

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