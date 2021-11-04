В Мурманске пройдет фестиваль национальных культур «Не хлебом едины»

Акцию можно будет увидеть онлайн. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 ноября в Мурманске откроется фестиваль национальных культур «Не хлебом едины», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие пройдет в Доме культуры железнодорожников в дистанционном формате, без зрителей. В рамках фестиваля национальных культур также состоится акция «Хоровод единства».

В программе – хороводы, вечоры, народные игры, этнодефиле, выступления творческих коллективов и исполнителей национально-культурных общественных объединений и автономий. Видеозаписи можно будет посмотреть в социальных сетях Русского национального культурного центра «Рябиновый край» и проекта «Дом Дружбы».

Напомним: массовые гуляния запретили из-за непростой ситуации с коронавирусом.

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