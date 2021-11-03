В полиции прокомментировали информацию о "кровавом" подъезде в Мурманске

В подъезде придется наводить порядок. Фото: vk.com/murmansk_dtp

- Что за бойня на улице Старостина, 77? Кровь везде, начиная с улицы и подъезда! Жуть как много! - такое сообщение утром 3 ноября появилось в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В комментариях под постом северяне стали гадать, откуда взялось кровавое пятно. Многие стали шутить, что это последствия празднования Хэллоуина. Однако, как "КП"-Мурманск" рассказали в полиции, дело вовсе не в празднике.

- На место выезжали полицейские. Оказалось, что мужчина шел пьяный домой, случайно порезал палец. Претензий ни к кому не имеет, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Теперь либо мужчине, либо сотрудникам ЖЭУ придется наводить в подъезде порядок.

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