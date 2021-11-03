Прокуратура проводит проверку после задержки рейса Мурманск-Москва

В ведомстве дадут оценку действиям работников аэропорта, которые привели к данным событиям.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Smartavia в Мурманске. Утром 3 ноября самолет Мурманск-Москва не вылетел вовремя - отправление задержали на час.
- По предварительным данным, задержка произошла из-за поломки ходовой части пассажирского трапа, который заблокировал дальнейшее движение воздушного судна. Пострадавших нет, - сообщили в мурманской прокуратуре на транспорте.
В ведомстве дадут оценку действиям работников аэропорта, которые привели к данным событиям.
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