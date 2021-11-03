В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове

Мурманчанка в порыве гнева схватилась за топор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницу с повреждением лобно-теменной части головы доставили 46-летнего мурманчанина.

Мужчина рассказал, что выпивал со знакомой у себя дома. Во время застолья завязался словесный конфликт. Женщина ушла, а вернулась с топором и несколько раз ударила его по голове. После чего сбежала. Пострадавший сам вызвал себе скорую.

- Подозреваемую задержали. Ей оказалась 55-летняя мурманчанка. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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