Прогноз погоды в Мурманске и области на 4 ноября 2021 года: до +5 градусов, местами осадки

До 6 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Мурманской области от снега не осталось и следа. Из-за теплой погоды он растаял и к нам снова вернулась осень со слякотью на дорогах. На грядущих праздниках и выходных особых изменений в планах небесной канцелярии ждать не стоит.

- 4 ноября будет облачная с прояснениями погода, местами осадки. Ветер ночью юго-западный, днем северный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5, ночью при прояснениях до -5 градусов. Местами гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

До 6 ноября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха составит от -1 до +4.

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