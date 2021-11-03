Два жителя Оленегорска пытались вынести с предприятия цветной металл

За совершенное преступление мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственные органы полиции завершили расследование по уголовному делу о попытке двух жителей Оленегорска похитить с одного из предприятий города цветной металл.

Во время рабочего дня мужчины приготовили лом к вывозу, спрятав его в курилке организации в черный полиэтиленовый пакет. После смены на личной машине одного из злоумышленников они пытались покинуть территорию предприятия. При выезде мужчин задержала охрана и передала сотрудникам полиции. Известно, что обвиняемые полностью признали свою вину.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

За совершенное преступление северянам грозит до пяти лет лишения свободы.

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