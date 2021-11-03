Жильцы 40 домов в Мурманске на ночь останутся без отопления и горячей воды

Специалистами запланированы работы на тепловой сети.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
АО «Мурманская ТЭЦ» предупреждает жителей Мурманска о том, что с 23.00 4 ноября до 07.00 5 ноября дома в районе Варничной сопки останутся без отопления и горячей воды.
- Специалистами запланированы работы на тепловой сети, будет приостановлена подача теплоносителя, - отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Отключение коснется 40 домов на улицах Ломоносова, Пономарева, Пархоменко, Чапаева, Фурманова и Кольском проспекте. Список домов можно найти в группе ЕДДС.
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