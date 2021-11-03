Директор образовательной организации в Мурманске задолжал своим работникам 250 тысяч рублей по зарплате

На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении директора некоммерческой организации, которая оказывает услуги в сфере дополнительного образования. Руководителя обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Несколько лет он не платил зарплату своим работникам.
- По версии следствия, обвиняемый с февраля 2019 года по май 2021-го, достоверно зная о задолженности, не выплатил зарплату двум работникам организации в общей сумме более 250 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
Было установлено, что директор имел возможность в срок выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, но не сделал этого.
На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Руководитель организации свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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