Директор образовательной организации в Мурманске задолжал своим работникам 250 тысяч рублей по зарплате

На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении директора некоммерческой организации, которая оказывает услуги в сфере дополнительного образования. Руководителя обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ. Несколько лет он не платил зарплату своим работникам.

- По версии следствия, обвиняемый с февраля 2019 года по май 2021-го, достоверно зная о задолженности, не выплатил зарплату двум работникам организации в общей сумме более 250 тысяч рублей, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Было установлено, что директор имел возможность в срок выплатить зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск, но не сделал этого.

На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Руководитель организации свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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