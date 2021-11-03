В ревдинской колонии нашли 24 сим-карты в карамельных конфетах

С помощью средств связи отбывающие наказание активно промышляют телефонным и интернет-мошенничеством. Фото: УФСИН по Мурманской области

На какие только ухищрения не идут злоумышленники, чтобы замаскировать запрещенные передачки в колонии? Наркотики в карандашах, сим-карты в чайных пакетиках и консервах...

На этот раз сотрудники отдела безопасности ревдинской исправительной колонии № 23 при досмотре посылки обнаружили 24 сим-карты, которые были спрятаны в начинке карамельных конфет. Они известны в народе как «подушечки».

Отметим, что сим-карты и телефоны заключенные используют отнюдь не для общения с родными. С помощью средств связи отбывающие наказание активно промышляют телефонным и интернет-мошенничеством. Самые простые схемы – рассылка сообщений о призах, необходимости пополнить счет или внести предоплату.

– За 9 месяцев 2021 года изъято 93 телефона, 12 граммов наркотических средств и психотропных веществ, которые пытались доставить в учреждения УИС Мурманской области, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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