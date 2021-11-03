В Липецке водитель из Мурманской области напал на женщину с коляской

Мужчина не сдержал агрессию и напал на женщину. Фото: скриншот видео/vk.com/plohie_novosti_mc

Жительница Липецка Анна Михайлова рассказала о конфликте, который произошел между ней и мужчиной, приехавшем на машине с номерами Мурманской области. По словам женщины, она мешала водителю выехать со двора, где стоял знак, запрещающий движение.

- Я гуляла с коляской, "мешала" ему проехать. Этот человек пытался свалить коляску, где лежал спящий ребенок, 4,5 месяца. Я хотела его остановить, но он напал на меня. На видео все видно, - цитирует Анну паблик "Плохие новости".

Мужчина несколько раз пытался ударить женщину, а также толкал коляску.

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