"Это были самые страшные 6 часов": В Мурманске искали потерявшуюся собаку, которая каталась на троллейбусе

Песика в итоге нашли в гипермаркете. Фото: vk.com/pvm51

2 ноября в мурманском троллейбусе № 4 обнаружили хвостатого "потеряшку" - в общественном транспорте без сопровождения, но в наморднике и ошейнике каталась собака, беспокойно глядя по сторонам. Хозяин четвероногого друга куда-то пропал.

- Собака вышла на остановке у МГТУ, бегает потерянная напротив гипермаркета. Придержать не получается - боится и убегает. Возможно, поехала дальше, так как пыталась зайти в другие автобусы, - написали в паблике "Подслушано Мурманск".

К счастью, вечером того же дня хозяйке удалось найти своего бедолагу-питомца. Как рассказала "КП"-Мурманск" мурманчанка Алина, ее пес, по кличке Миша, пропал, когда она гуляла с ним около дома без поводка.

- Места были ему хорошо знакомы, и я, как обычно, отпустила его вперед. В какой-то момент машина, въезжавшая во двор, перекрыла мне обзор. Когда автомобиль уехал, собаки уже было не видно. Я пошла его искать, надеялась, что он просто заигрался с кем-нибудь, но его нигде не было. Мы решили подождать до вечера: мало ли, вернется, район у нас тут небольшой и все маршруты он знает. Попутно мы мониторили соцсети на случай, если его заметят. Так и случилось. Почти через 6 часов поиска нам удалось найти Мишу, в гипермаркете "Окей". Мы очень волновались. Очень благодарны тем, кто откликнулся и помогал в поисках. Это были самые страшные 6 часов, честно говоря, - поделилась девушка.

После случившегося хозяйка решила, что будет гулять с псом только на поводке.

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