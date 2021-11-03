За сутки в Мурманской области 268 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 60 196 северян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 3 ноября 2021 года, за последние сутки 268 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 79 792 человека, количество летальных исходов - 2348 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+147, всего 38014), Североморск (+23, всего 6977) и Кандалакшский район (+25, всего 5789).

Выздоровели 60 196 северян, на лечении остаются 17 248 пациентов.

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