У жителя Мурманска угнал машину собственный сын

Сын решил, что может взять машину без спроса. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В дежурную часть полиции областного центра обратился 59-летний мурманчанин и сообщил об угоне автомобиля Mazda. Как установило следствие, угонщиком оказался сын потерпевшего.

34-летний местный житель вечером заходил к отцу в гости. Воспользовавшись тем, что родственник вышел из комнаты, он взял ключи от машины, после чего отправился кататься по городу пьяным. Это привело к ДТП – мужчина врезался в забор.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

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