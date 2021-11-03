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Здоровье3 ноября 2021 12:07

В Мурманской области пенсионеры не будут получать деньги за прививку от коронавируса

Причину этого объяснил губернатор Андрей Чибис
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Северян поощряют за решение вакцинироваться специальным сувениром, но не финансово.

Северян поощряют за решение вакцинироваться специальным сувениром, но не финансово.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время эфира соцсетях по ситуации с коронавирусом губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что привитые от ковида пенсионеры не получают компенсационные выплаты.

Глава региона отметил, что северян поощряют за решение вакцинироваться специальным сувениром, но не финансово.

- Любое поощрение – это те самые деньги налогоплательщиков, которые от них же поступают, и людей, которые платят налог на доход. Мы эти деньги направляем на обеспечение медицины, новое оборудование, ремонт дорог и домов, - подчеркнул он.

Сейчас не вакцинированные пожилые люди могут выходить из дома в магазины, аптеки и медицинские учреждения. Для помощи людям старше 60 лет вновь мобилизованы волонтеры.

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