Стали известны подробности ДТП под Кандалакшей, в котором погибли двое маленьких детей и их мать

Следователи занимаются смертельной аварией в Кандалакшском районе. Фото: СКР по Мурманской области

Днем 2 ноября в Кандалакшском районе на 1144-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись фура "МАЗ" и Skoda.

В аварии погибли двое маленьких детей, 10 месяцев и 5 лет, и их 37-летняя мать.

- За рулем был отец детей, 1989 года рождения, он госпитализирован, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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