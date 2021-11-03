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Общество3 ноября 2021 11:27

Организации Мурманской области заплатят почти миллион рублей за нарушение стандартов раскрытия информации

Проверки проводились среди ресурсоснабжающих предприятий
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Сумма штрафов составила 950 000 рублей.

Сумма штрафов составила 950 000 рублей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, проводя мониторинг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с ТКО, выявил нарушения стандартов раскрытия информации среди ресурсоснабжающих организаций.

Такие предприятия обязаны размещать информацию о размерах тарифов, а также о плановой приостановке подачи ресурсов, чтобы жители региона в любой момент могли с ней ознакомиться. Надзорные органы проверяют информацию, которую организации размещают в Единой информационно-аналитической системе и на своих официальных сайтах.

- В 2021 году за нарушение стандартов раскрытия информации комитетом возбуждено 57 дел об административных правонарушениях. По 19 из них наложили административные штрафы. Сумма штрафов составила 950 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

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