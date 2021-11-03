Лжеродственники обманули пенсионеров из Мурманска за сутки на 2,3 миллиона рублей

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Всего за сутки в Мурманске стали жертвами мошенников восемь пенсионеров. Пожилые северяне, желая помочь своим детям и внукам, в совокупности перевели аферистам 2,3 миллиона рублей.

Сначала заявление в полицию поступило от 81-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонили на домашний телефон - абонент представился дочерью, сообщив, что якобы по ее вине случилось ДТП. Под предлогом прекращения уголовного преследования она попросила северянку перевести ей 600 тысяч рублей, что та и сделала.

- Аналогичным способом на суммы по полмиллиона рублей обманули еще двух мурманчан: 86-летнюю женщину и 64-летнего мужчину. Первой позвонила лжевнучка, якобы виновная в аварии. Ко второму за аналогичной помощью обратилась "дочь", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также в течение суток были обмануты еще несколько пожилых северян из Мурманска. Одна отдала мошенникам 340 тысяч рублей, другая - 140 тысяч рублей, третья перевела 100 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ. Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы. Установлено, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Москве и Московской области, а также в Псковской, Пензенской и Томской областях.

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