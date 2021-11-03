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Общество3 ноября 2021 10:11

День народного единства в Мурманской области пройдет без массовых гуляний

Причиной стала непростая ситуация с коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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День народного единства в Мурманской области отметят без гуляний.

День народного единства в Мурманской области отметят без гуляний.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4 ноября - День народного единства - в Мурманской области пройдет без массовых гуляний. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

Причина тому - непростая ситуация с коронавирусом в регионе и нерабочие дни, которые были введены для того, чтобы северяне сократили общение и защитили себя от болезни.

Также в Мурманской области на время отменяются все концерты.

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