День народного единства в Мурманской области отметят без гуляний. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4 ноября - День народного единства - в Мурманской области пройдет без массовых гуляний. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

Причина тому - непростая ситуация с коронавирусом в регионе и нерабочие дни, которые были введены для того, чтобы северяне сократили общение и защитили себя от болезни.

Также в Мурманской области на время отменяются все концерты.

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