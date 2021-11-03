«Жилье и городская среда»: где ждать строителей и ремонтников в 2022 году в Мурманской области

В Мурманской области составлен список мест для благоустройства. Фото: правительство Мурманской области

По итогам голосования, проведенного в Мурманской области, составлен список территорий, внесенных в государственную программу «Формирование современной городской среды Мурманской области».

- В 2022 году определены 18 территорий, включая пять в Мурманске и три в Ковдоре. Они также включены в план по обустройству детских спортивных и игровых комплексов в 2022 году, - сообщает министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

В частности, в список вошли сквер у фонтана на улице Первомайская, площадь Двух капитанов в Полярном, зеленая зона у озера Среднее на улице Мира и Приморская площадь.

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