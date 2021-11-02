По ДТП под Кандалакшей, в котором погибли двое детей и их мать, возбудили уголовное дело

На месте ДТП работают следователи. Фото: СКР по Мурманской области

В четвертом часу дня 2 ноября на трассе «Кола» в Кандалакшском районе столкнулись Skoda и фура. Погибли двое детей и их мать, еще одного человека госпитализировали.

- По инициативе следственного управления СК России по Мурманской области из органов полиции передано в производство уголовное дело по факту гибели трех человек в результате автомобильной аварии на 1144-м километре автодороги Р-21 «Кола», в том числе двух малолетних. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства. Подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Смертельная авария стала причиной возбуждения уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Мурманской области Андрея Ефремова.