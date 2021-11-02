В ДТП с фурой под Кандалакшей погибли двое детей

Легковушка с двумя детьми в салоне столкнулась с фурой. Фото: vk.com/kandaone

Днем 2 ноября на трассе «Кола» в Кандалакшском районе произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, на 1143-м километре водитель Skoda по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой "МАЗ". В результате ДТП 3 человека погибли, один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По уточненным данным, в аварии погибли двое детей, одному из них не было и года.