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Происшествия2 ноября 2021 19:52

В ДТП с фурой под Кандалакшей погибли двое детей

Общее число погибших в аварии достигло трех человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Легковушка с двумя детьми в салоне столкнулась с фурой. Фото: vk.com/kandaone

Легковушка с двумя детьми в салоне столкнулась с фурой. Фото: vk.com/kandaone

Днем 2 ноября на трассе «Кола» в Кандалакшском районе произошло смертельное ДТП.

- По предварительной информации, на 1143-м километре водитель Skoda по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой "МАЗ". В результате ДТП 3 человека погибли, один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По уточненным данным, в аварии погибли двое детей, одному из них не было и года.