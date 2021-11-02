У Териберки установят огромную букву "Т"

Букву "Т" сделают из дерева. Фото: vk.com/my_teriberka

На въезде в Териберку появится огромная буква "Т" из дерева. Материал для нового арт-объекта уже привезли на месте.

Идею такой достопримечательности предложила студия Артемия Лебедева, которая на прошлой неделе презентовала дизайн-код для Териберки.

Напомним: рядом с селом появился арт-объект "Бухта влюбленных троллей".

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