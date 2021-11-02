Главой ЗАТО Александровск стал Ильяс Мазитов

Ильяс Мазитов приступил к должности 12 ноября этого года. Фото: vk.com/zaozadm

2 ноября состоялся Совет депутатов ЗАТО Александровск, на котором выбрали нового главу муниципалитета. Большинством голосов было решено, что ЗАТО Александровск возглавит Ильяс Мазитов. Вторым кандидатом был Сергей Лебедев.

- Ильяс Аюпович приступит к исполнению обязанностей с 12 ноября этого года, - сообщил председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск Александр Хвостенко.

Ильяс Мазитов с 2013 по 2019 год был заместителем главы администрации ЗАТО Александровск, а затем пару лет являлся главой Заозерска.

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