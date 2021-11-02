В Мурманске неправильно установили остановку

Остановка на улице Достоевского в Мурманске обманчиво обещает, что здесь останавливается автобус №18. Фото: Олеся КУРИЛОВА

На улице Достоевского в Мурманске появилась новая остановка. Вроде бы, радоваться надо, но северяне в недоумении. Как информирует надпись на комплексе, на этом месте должны останавливаться автобусы №18 и №19. Однако 18-й маршрут не поворачивает на Достоевского, а идет напрямую по улице Баумана. Неправильность расположения доказывает и карта, изображенная на стенке остановки.

Мурманчане в шутку предположили, что это специальная задумка, чтобы не замерзнуть во время ожидания общественного транспорта: увидел, как автобус проезжает мимо, и побежал за ним вслед.

Но и так не складывается. По итогу, человеку нужно будет перейти дорогу и ждать следующий рейс. Хорошо, если ты знаешь, какой автобус тут останавливается. А если нет?

Не оценили горожане и материал, из которого выполнена остановка. Уже не раз в городской практике доказана непрактичность использования стекла. Северяне надеются, что оно не станет жертвой вандалов и простоит хотя бы месяц.

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