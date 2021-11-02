Надо ли носить медицинскую маску детям в Мурманской области

Именно родители решают, нужна ли маска ребенку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в мурманском автобусе произошел инцидент, когда кондуктор требовала от матери надеть маску на 6-летнего ребенка-астматика. Женщина отказалась, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, где говорится о том, что детям младшего возраста маску носить не обязательно.

Мы узнали, действительно ли это так, и с какого возраста дети должны носить средство защиты. Как отмечают в Роспотребнадзоре, надеть на маленького ребенка маску бывает непросто, поэтому детям в возрасте до 7 лет рекомендуется только соблюдать социальную дистанцию. Дети старшего возраста и подростки маску должны носить обязательно.

Уполномоченный по правам человека Мурманской области Михаил Шилов отмечает, что только родители решают, нужна ли маска ребенку.

- Просить предъявить медицинские документы нельзя, их могут потребовать только правоохранители, - объяснил омбудсмен. - Если у ребенка есть заболевание, при котором ношение маски только усугубит ситуацию, то нельзя требовать надеть ее.

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