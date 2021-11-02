Завершены поиски пропавшего больше года назад жителя Мурманска

Спустя больше года стало известно, что северянин погиб. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске завершились поиски пропавшего в 2020 году местного жителя Владимира Чернавина. 36-летний мужчина ушел из дома на улице Академика Книповича 30 июня и исчез.

Спустя больше года стало известно, что северянин погиб. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Как уточнили "КП"-Мурманск" волонтеры ПСО, мужчину обнаружили мертвым еще полгода назад, однако нужно было дождаться результатов теста ДНК.

Напомним: по факту смерти 26-летней Ксении Платоновой из Мурманска не стали возбуждать уголовное дело. Останки тела нашли этим летом, спустя три года поисков северянки.

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