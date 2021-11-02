В Кандалакше женщина расплатилась купюрой "банка приколов"

Северянка знала, что купюра не настоящая. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась администратор магазина Кандалакши. Кассир рассказала, что неизвестная женщина купила продукты, алкоголь и пыталась расплатиться купюрой в 5 тысяч рублей. Сотрудница приняла деньги за настоящие и отдала покупательнице более 3 тысяч рублей сдачи. Лишь позже она заметила надпись: «Не является платежным средством».

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в мошенничестве 40-летннюю горожанку. Женщина знала, что купюра ненастоящая и осознавала противозаконность своих действий. Однако надеялась, что ее не найдут.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

– При обнаружении подозрительной купюры следует незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность, – предупреждают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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