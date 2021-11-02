Жителей Мурманска предупреждают об изменении платежных реквизитов в квитанциях за отопление

Изменения вступили в силу 1 ноября 2021 года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске с 1 ноября этого года изменились платежные реквизиты в квитанциях за отопление и горячую воду, выпускаемых расчетным центром - ООО «ЕРЦ». Об этом сообщили в АО «Мурманская ТЭЦ».

- Энергетики просят жителей быть внимательными при оплате. Если у потребителя настроен автоплатеж или шаблон, необходимо самостоятельно внести изменения в расчетный счет и банк получателя, - отметили сотрудники предприятия.

Теперь данные платежных реквизитов такие:

р/счет - 40702810800000003060, БИК - 044030827, банк - ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный».

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