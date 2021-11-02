В Мончегорске пройдет акция «Коробка смелости»

Для больных деток в Мурманской области собирают игрушки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мончегорске с 1 по 19 ноября пройдет акция "Коробка смелости". Волонтеры общественной организации "Светоч" призывают людей собрать игрушки для детей, проходящих лечение в больницах.

- Сейчас у вас есть возможность вернуть улыбку детям, которые месяцами лежат больнице со сложными и опасными заболеваниями, - говорится в обращении мончегорских волонтеров. Игрушки из "Коробок смелости" дети будут получать за прохождение порой неприятных, надоевших лечебных процедур.

Привезти игрушки можно в воскресную школу, расположенную по адресу Мончегорск, улица Нагорная, 19, каждый день с 1 по 19 ноября, c 18 до 20 часов. Список игрушек опубликован на странице организации «ВКонтакте».

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