Жители Мурманска жалуются на стихийные надгробия у дорог

Стихийные венки и кресты у дорог не всех водителей оставляют равнодушными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нередко на обочинах дорог можно заметить кресты и венки - признаки того, что в этом месте произошла смертельная авария.

Эмоции такие "могилы" вызывают неоднозначные. Некоторые водители, увидев их, задумываются о безопасности вождения и сбавляют скорость. А вот другим видеть это неприятно.

- Для того, чтобы почтить память усопших, есть кладбища, не надо превращать в них дороги. Кому надо жаловаться, чтобы убрали такие мемориалы? Особо ретивные даже памятники ставят, как на могилах. Недавно такую поставили у "Снежного" в Мурманске, - обратился в нашу редакцию читатель Олег.

За ответом мы обратились в администрацию Мурманска.

- Автодорога федерального значения "Подъезд к Североморску", вдоль которой располагается застройка "Снежный", находится в оперативном управлении федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства". По вопросу уборки несанкционированных предметов в границах данной автодороги необходимо обращаться в Мурманский филиал ФКУ "Упрдор «Кола»" (г. Мурманск, ул. Южная, 1а, тел. (8152) 56-78-87). Дополнительно сообщаем, что стихийных памятных знаков, мемориалов в границах автодорог общего пользования местного значения в настоящее время не установлено, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

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