В администрации Мурманска назвали стоянку фур у Нахимовского училища стихийной

Фуры на улице Шевченко мешали другим водителям.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В октябре водители Мурманска стали жаловаться на фуры, припаркованные недалеко от Нахимовского училища, рядом с пивоварней "Пилигрим". Большегрузы, вставшие на месте, где дорога изгибается, мешали машинами.
- Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, стоянка для большегрузного автотранспорта на улице Шевченко официально не организована и является стихийной, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации города.
В последнее время фур на данном участке нет.
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