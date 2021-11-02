В администрации Мурманска назвали стоянку фур у Нахимовского училища стихийной

Фуры на улице Шевченко мешали другим водителям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре водители Мурманска стали жаловаться на фуры, припаркованные недалеко от Нахимовского училища, рядом с пивоварней "Пилигрим". Большегрузы, вставшие на месте, где дорога изгибается, мешали машинами.

- Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, стоянка для большегрузного автотранспорта на улице Шевченко официально не организована и является стихийной, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации города.

В последнее время фур на данном участке нет.

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