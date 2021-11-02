В Апатитах при пожаре в доме на улице Ферсмана погиб мужчина

Личность погибшего установлена, им оказался 47-летний местный житель. Фото: vk.com/sumurm

1 ноября в Апатитах произошел пожар в доме № 40 на улице Ферсмана. Сотрудники МЧС спасли 5 человек, однако северянин, чью квартиру объяли языки пламени, погиб.

Личность погибшего установлена, им оказался 47-летний местный житель. Сейчас следователи восстанавливают картину произошедшего.

- Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причины пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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