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Здоровье2 ноября 2021 12:55

Аркадий Амозов: "Лучше встретить праздники в кругу семьи, чем на кладбище"

Жителей Мурманской области призвали активнее прививаться от коронавируса
Ника СВЕТЛОВА
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Жителей Мурманской области приглашают на вакцинацию от коронавируса.

Жителей Мурманской области приглашают на вакцинацию от коронавируса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни после введения QR-кодов в Мурманской области вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Хотя некоторые северяне до сих пор считают, что вакцины от COVID-19 недоделаны и использовать их опасно.

- Все, когда попадают в стационар, готовы привиться, но уже поздно. Не нужно ждать, - уверен главный врач областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов. - Лучше встретить праздники в кругу семьи, а не на кладбище.

Особенно он призвал не тянуть с прививкой тех, у кого есть различные болезни, из-за которых коронавирус может протекать тяжелее, чем обычно.

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