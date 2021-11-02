В Мурманской области имеются все четыре вакцины от коронавируса

Всего в Мурманскую область поступило 385 тысяч доз вакцины Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель начальника Управления организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения минздрава Мурманской области Михаил Пашковский рассказал о темпах вакцинации в регионе.

На пресс-конференции ТАСС по ситуации с ковидом, проводимой в формате онлайн, он отметил, что всего в Мурманскую область поступило 385 тысяч доз вакцины, 119 тысяч доз имеется на остатке. Этого хватит на полтора месяца.

- В регионе имеются все четыре российские вакцины - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Также планируется поставка 8 тысяч доз "Спутника V" в ближайшее время, - подчеркнул Михаил Пашковский.

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