Бракосочетания в Апатитах будут проходить в библиотеке

Загс Апатитов временно переедет на новое место. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 5 ноября 2021 года отдел загс администрации Апатитов на период ремонтных работ будет размещаться в Центральной городской библиотеке, расположенной на улица Пушкина, 4. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- В связи с дополнительными мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции, прием граждан будет проходить по следующему графику: регистрация смерти - вторник-пятница с 10.00 до 12.00; регистрация рождения - вторник и пятница с 10.30 до 12.00. Торжественная регистрация браков проходит при условии соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Количество участников – 10 человек, включая молодоженов, - сообщили в мэрии Апатитов.

По остальным вопросам прием осуществляется по предварительной записи по вторникам с 14.00 до 15.00 по телефону 881555 (6-26-54).

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