Умная остановка в Мурманске бьет током людей и животных

Умную остановку на улице Папанина установили летом. Фото: vk.com/murmandogs

В Мурманске нашли опасную остановку, которая может быть опасна как для людей, так и для животных.

- На улице Папанина в районе умной остановки проблемы с электричеством. Мокрая поверхность тротуарного покрытия бьет током животных. Пострадала крупная собака, без последствий, не известно, как с мелкими собаками будет, - пишут волонтеры Фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека".

Умную остановку установили в конце августа.

Напомним: в Мурманске до конца года установят 16 новых остановок. Всего в 2021 году в городе обновят 36 комплексов.

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