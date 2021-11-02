За сутки в Мурманской области 273 человека заболели коронавирусом

На лечении остаются 17 228 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 2 ноября 2021 года, за последние сутки 273 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 79 524 человека, количество летальных исходов - 2340 (+10 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+143, всего 37867), Североморск (+27, всего 6954) и Кандалакшский район (+23, всего 5764).

Выздоровели 59 956 северян, на лечении остаются 17 228 пациентов.

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