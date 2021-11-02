Аркадий Амозов: Базовый иммунитет к коронавирусу формируется только через 6 недель после второй прививки

Нередко на кислород и ИВЛ попадают люди, которые сделали прививку, уже будучи зараженными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач Мурманского областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозомов в эфире, проводимом по ситуации с коронавирусом, рассказал, что человек может заболеть ковидом после первой дозы вакцины. Это случается потому, что на момент прививки человек мог быть уже заражен.

- Нередко на "кислород" и ИВЛ попадают люди, которые сделали прививку, уже будучи зараженными, в то время как устойчивый базовый иммунитет к коронавирусу формируется только через шесть недель после второй прививки, - отметил врач.

По его словам, в Мурманской области ни один человек, который прошел полную вакцинацию, не лежал на кислородной поддержке в "красной зоне" региона.

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