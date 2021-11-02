Нерабочие дни в Мурманске с 30 октября по 1 ноября: будут ли их продлевать

На данный момент период нерабочих дней действует до 7 ноября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области, как и по всей России, начались нерабочие дни. Новгородская область стала первым регионом, где уже продлили этот период до 12 ноября. Ждать ли такой сценарий в Мурманской области.
- Это может быть - полномочия у губернаторов есть, но пока не видим оснований. Каждый день анализируем ситуацию, - отметил губернатор Андрей Чибис.
Ранее в правительстве прокомментировали возможность введения локдауна в регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за нарушающих ковидные ограничения предпринимателей в Мурманской области могут ввести локдаун. Губернатор региона отметил, что некоторые бизнесмены не заботятся о здоровье и жизни людей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru