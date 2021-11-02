Нерабочие дни в Мурманске с 30 октября по 1 ноября: будут ли их продлевать

На данный момент период нерабочих дней действует до 7 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области, как и по всей России, начались нерабочие дни. Новгородская область стала первым регионом, где уже продлили этот период до 12 ноября. Ждать ли такой сценарий в Мурманской области.

- Это может быть - полномочия у губернаторов есть, но пока не видим оснований. Каждый день анализируем ситуацию, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Ранее в правительстве прокомментировали возможность введения локдауна в регионе.

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