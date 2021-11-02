Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 ноября 2021 года составило 2340 человек

За последний день выявлено 273 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 ноября 2021 года - 2340 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 10 человек. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 310 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 273 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 79 524 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.

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