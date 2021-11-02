Хозяева детских комнат и центров Мурманской области получат дополнительную финансовую поддержку

Работодатели получат из регионального бюджета компенсацию в размере МРОТ на фонд оплаты труда работников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детские комнаты и центры в Мурманской области пока что остаются закрыты. Виной тому коронавирус, заболеваемость которым растет не только среди взрослых, но и среди детей.

Когда откроются подобные развлечения - пока что не известно, однако хозяев детских комнат региональные власти обещают не бросить в беде и помогут им финансово.

- Дополнительно к тем мерам поддержки, которыми владельцы детских комнат и центров пользуются сейчас, такие работодатели получат из регионального бюджета компенсацию в размере МРОТ на фонд оплаты труда работников с июля этого года, когда детские комнаты оказались в вынужденном простое, - отметил в эфире, проводимой по ситуации с коронавирусом, губернатор региона Андрей Чибис.

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