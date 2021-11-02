Губернатор Мурманской области рассказал, откроют ли в регионе детские комнаты

Хозяев детских комнат и центров правительство области в беде не бросит. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире, проводимом по ситуации с коронавирусом, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса спросили, откроются ли в ближайшее время детские комнаты в торгово-развлекательных центрах. Глава региона дал отрицательный ответ.

- Детские комнаты в торговых центрах мы пока не можем открыть. Подъем заболеваемости показывает, что, к сожалению, детишки очень часто стали болеть коронавирусом. Если в предыдущие разы ребята, как правило, не болели ковидом, то сейчас многие болеют бессимптомно и переносят на взрослых. Пришлось выбирать – мы рискуем школами и детскими садами или детскими комнатами, - подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также добавил, что хозяев детских комнат и центров правительство области в беде не бросят и будут оказывать им финансовую поддержку.

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