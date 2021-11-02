Аркадий Амозов: "В Мурманской области с полным курсом вакцинации еще никто не попал в "красную зону""

Прививка защитит пациента от тяжелого течения болезни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главврач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов в эфире, проводимом в соцсетях по ситуации с коронавирусом, рассказал о том, что в «красной зоне» еще не было ни одного человека с полным курсом вакцинации.

По его словам, подавляющее большинство тяжелых пациентов – те, кто отказался от прививки.

- За все время существования «красной зоны» у нас не было ни одного человека, который бы прошел полную вакцинацию и стал нашим пациентом в средней или тяжелой форме. Среди тяжело заболевших привитые составляют 1,5-2%, - подчеркнул врач.

Он отметил, что если все привьются, то количество мутаций коронавируса станет в несколько раз меньше. Прививка защитит пациента от тяжелого течения болезни, так как вакцинированные переносят болезнь, как ОРВИ.

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