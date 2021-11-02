Из-за нарушающих ковидные ограничения предпринимателей в Мурманской области могут ввести локдаун

Предпринимателей, которые допускают нарушения режима ограничений, будут наказывать по всей строгости закона. Фото: gov-murman.ru/

Во время эфира в соцсетях по ситуации с коронавирусом губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что не все предприниматели соблюдают действующие ковидные ограничения, чем подвергают опасности окружающих.

К таким бизнесменам будут применяться законные санкции. В качестве примера глава региона привел недавний концерт в одном из мурманских клубов, где были нарушены буквально все правила безопасности.

- В такой тесноте могло случиться все что угодно. Легко могли заболеть несколько сотен человек. Еще два-три таких концерта, и нам придется все закрыть. Есть отдельные предприниматели, которым безразличны здоровье и жизнь людей, - сказал Андрей Чибис. - Я очень рассчитываю, что нам не придется вводить локдаун, но если мы увидим риски, то, конечно, это сделаем.

Предпринимателей, которые допускают нарушения режима ограничений, будут наказывать по всей строгости закона.

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